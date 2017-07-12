Михаил Корб: Сависаар может идти первым номером, если захочет

Руководство Центристской партии готово предоставить Эдгару Сависаару первое место в общегородском списке на выборах в Таллиннское горсобрание в случае, если сам Эдгар Сависаар этого пожелает, передает rus.err.ee.

”Этот вопрос обсуждался, и все пришли к выводу, что если Сависаар изъявит желание баллотироваться в списке Центристской партии, то он заслуживает в нем достойного места. Одно из самых достойных — это, конечно же, первый номер”, — прокомментировал ситуацию Михаил Корб и добавил, что Сависаар этого определенно достоин.

По словам политика, чтобы быть первым номером в списке, необходимо, прежде всего, самому этого захотеть и сделать соответствующее заявление.

”Не стоит забывать о том, что Эдгар Сависаар долгое время был мэром Таллинна, и его вклад в развитие города достаточно серьезный”, — сказал Корб. Также по его мнению, Сависаар несомненно достоин ”такого исключения”: несмотря на то, что кандидатом в мэры от Центристской партии будет Таави Аас.

На вопрос журналиста, не смущает ли Корба тот факт, что Сависаар является фигурантом уголовного дела, которое неизвестно когда закончится, центрист ответил: ”В Эстонии действует презумпция невиновности. Давайте дождемся решения суда. А сейчас как-то ограничивать Эдгара Сависаара в его решениях или действиях мы не имеем права”.

Генеральный секретарь отметил также, что пока преждевременно говорить о местах в списке и о роли Эдгара Сависаара, так как до сих пор он не выразил четкого желание баллотироваться на местных выборах. ”Партия исходит из планов их желаний самого Эдгара Сависаара, только после того, как он сообщит о своем решении мы сможем говорить о чем-то конкретном”, — объяснил Корб.

Центристская партия уже объявила о том, что кандидатом на пост мэра Таллинна на местных выборах будет Таави Аас, который будет баллотироваться в Мустамяэ. Кроме того, были обнародованы имена политиков, которые возглавят список партии в столичных избирательных округах. В Ласнамяэ партийный список возглавил Михаил Кылварт, в Хааберсти — Виктор Васильев, в Пыхья-Таллинне — Яна Тоом, в Кристийне — Андрей Новиков и в Пирита — Тынис Мёльдер.