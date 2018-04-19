Михаил Корб: решения, принятые в рамках бюджетной стратегии, вернут поддержку коалиции

По оценке Корба, за популярностью реформистов стоит смена лидера и это показывает, что новому председателю Кае Каллас дан большой кредит доверия, благодаря чему она и смогла перетянуть избирателей от других партий. Но до выборов остается еще 11 месяцев, и этот успех будет сложно удержать. ”Все, что мы сегодня знаем о планах Каи Каллас, касается приватизации Больничной кассы и медицинского страхования, зависящего от зарплаты. К положительной новости можно отнести то, что реформисты, вероятно, не откажутся от 500 евро не облагаемого налогом минимума, но вот какой будет налоговая политика по-реформистски, остается загадкой”, — сказал Корб.

По мнению Корба, к общей поддержке коалиции стоит относиться серьезно. На падение рейтинга могло повлиять то, что в последнее время много говорится о недееспособности правительства, но переговоры в рамках бюджетной стратегии доказали, что сотрудничество между партнерами по-прежнему является конструктивным, благодаря чему был принят ряд крайне важных решений. ”Внутрипартийные выборы в Партии реформ уже в прошлом, бюджет сформирован и теперь избиратели смогут спокойной оценить работу правительства”, — сказал Корб.

Генеральный секретарь добавил также, что результативность действующего правительства отражена в договоренностях, достигнутых в рамках переговоров по бюджетной стратеги. ”В следующем году мы поднимем зарплаты спасателям, полицейским, учителям, работникам сферы культуры с высшим образованием и социальным работникам. Кроме того, будут выделены дополнительные средства в рамках программы развития Ида-Вирумаа, а также мы начнем работу над программой развития Юго-Восточной Эстонии, возьмем в аренду еще один, пятый по счету паром и улучшим летное сообщение в Сааремаа”, — перечислил Михаил Корб лишь часть положительных решений, принятых правительством.