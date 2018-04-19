Михаил Корб: решения, принятые в рамках бюджетной стратегии, вернут поддержку коалиции

Комментируя свежие рейтинги партий, генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб отметил, что правительство уже проделало большую работу и приняло ряд важных решений, но падение популярности следует воспринимать серьезно, поэтому крайне важно продолжить работать во имя блага населения, значится в пресс-релизе.
По словам генерального секретаря, рейтинг Центристской партии по-прежнему остается стабильным и это указывает на то, что избирателям нравится идея центристов о солидарном и сплоченном обществе. ”Без сомнений, мы являемся противовесом Партии реформ, политический принцип которой строится на том, что каждый сам за себя. И наши избиратели ценят нас за другую, солидарную политику”, — сказал Михаил Корб, приведя в качестве примера солидарной политики рост не облагаемого налогом минимума, дополнительное финансирование сферы здравоохранения, рост пособий фермерам и развитие местных самоуправлений.