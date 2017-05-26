Михаил Корб не указал в русскоязычных инфоматериалах Рийгикогу про советскую оккупацию

Ставший в 2014 году депутатом Рийгикогу Михаил Корб изготовил в том же году две презентации — на эстонском и русском — об истории и деятельности Рийгикогу. В эстонской версии он упомянул про советскую оккупацию, в русской же версии об этом ни слова.

Обе версии начинаются с истории Рийгикогу. В эстоноязычном материале указано про оккупацию Эстонии Красной армией в 1940 году.

Также указано про нападение Германии на Советский Союз, после чего Эстонию оккупировала Германия. Есть информацию про поющую революцию.

В русскоязычной версии событий из истории Эстонии указано мало. В инфоматериале упомянут 1938 год, когда состоялись VI выборы Рийгикогу по новой Конституции. После этого Корб перепрыгивает к 1990 году и упоминает про выборы в Верховный совет.

Инфоматериал на русском языке.

Инфоматериал на эстонском языке.