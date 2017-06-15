15.06.2017, 19:30

Михаил Корб назначен членом комиссии по иностранным делам Рийгикогу

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rus.delfi.ee
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Mihhail Korb
Mihhail KorbFoto: Siim Lõvi

Правление Рийгикогу в четверг утвердило изменения в составе трех постоянных парламентских комиссий, согласно которым экс-министр государственного управления Михаил Корб вошел в состав комиссии по иностранным делам, передает rus.err.ee.

Об этом в четверг, 15 июня, сообщила пресс-служба эстонского парламента.

Аннели Отт перешла из конституционной комиссии в комиссию по государственной обороне, а Тийт Терик — из комиссии по государственной обороне в конституционную комиссию.

В свою очередь, депутат Рийгикогу от Центристской партии Михаил Корб стал членом комиссии по иностранным делам.

В четверг также были избраны председатели и их заместители в трех комиссиях Рийгикогу.

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