Михаил Корб назначен членом комиссии по иностранным делам Рийгикогу

Правление Рийгикогу в четверг утвердило изменения в составе трех постоянных парламентских комиссий, согласно которым экс-министр государственного управления Михаил Корб вошел в состав комиссии по иностранным делам, передает rus.err.ee.

Об этом в четверг, 15 июня, сообщила пресс-служба эстонского парламента.

Аннели Отт перешла из конституционной комиссии в комиссию по государственной обороне, а Тийт Терик — из комиссии по государственной обороне в конституционную комиссию.

В свою очередь, депутат Рийгикогу от Центристской партии Михаил Корб стал членом комиссии по иностранным делам.

В четверг также были избраны председатели и их заместители в трех комиссиях Рийгикогу.