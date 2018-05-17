Михаил Корб: избиратели склонны выдавать кредит доверия новичкам

Комментируя свежие рейтинги политических партий, генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб отметил, что центристы по-прежнему являются самой популярной партий в Таллинне, а также среди русскоязычных жителей страны, говорится в пресс-релизе.

По словам Михаила Корба, в том, что по общим показателям Центристская партия находится на втором месте после Партии реформ, нет ничего необычного. ”Сегодня, менее чем за год до парламентских выборов, рейтинг реформистов в 32% еще ни о чем не говорит. Это нормально, учитывая, что они находятся в оппозиции и единственное, что они могут — критиковать правящую в стране Центристскую партию”, — объяснил Корб.

Корб отметил, что, в отличие от других партий, поддержка Центристской партии остается стабильно высокой, как в Таллинне, так и по стране в целом. ”Если мы посмотрим на статистику, то рейтинг всех партий, за исключением Центристской партии, можно сравнить с американскими горками: они-то резко падают, то резко растут. Работу нашей партии избиратели стабильно высоко оценивают, на уровне как государства, так и Таллинна”, — сказал Корб, отметив, что популярность центристов в Таллинне выросла до 42,2%.