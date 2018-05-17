17.05.2018, 15:30

Михаил Корб: избиратели склонны выдавать кредит доверия новичкам

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rus.delfi.ee
EST 2
Keskerakonna volikogu istung
Keskerakonna peasekretär Mihhail KorbFoto: Ilmar Saabas

Комментируя свежие рейтинги политических партий, генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб отметил, что центристы по-прежнему являются самой популярной партий в Таллинне, а также среди русскоязычных жителей страны, говорится в пресс-релизе.

По словам Михаила Корба, в том, что по общим показателям Центристская партия находится на втором месте после Партии реформ, нет ничего необычного. ”Сегодня, менее чем за год до парламентских выборов, рейтинг реформистов в 32% еще ни о чем не говорит. Это нормально, учитывая, что они находятся в оппозиции и единственное, что они могут — критиковать правящую в стране Центристскую партию”, — объяснил Корб.

Корб отметил, что, в отличие от других партий, поддержка Центристской партии остается стабильно высокой, как в Таллинне, так и по стране в целом. ”Если мы посмотрим на статистику, то рейтинг всех партий, за исключением Центристской партии, можно сравнить с американскими горками: они-то резко падают, то резко растут. Работу нашей партии избиратели стабильно высоко оценивают, на уровне как государства, так и Таллинна”, — сказал Корб, отметив, что популярность центристов в Таллинне выросла до 42,2%.

Генеральный секретарь не оставил без внимания и показатели популярности нового политического движения ”Эстония 200”. ”Так уж сложилось, что жители Эстонии склонны выдавать огромный кредит доверия новичкам, считая, что, придя к власти, они смогут в одночасье изменить жизнь в стране. Но смею вас заверить, чудес не бывает и для того, чтобы улучшить жизнь в Эстонии, необходимо проделать огромную работу, чем сегодня и занимается Центристская партия, возглавляя правительство Эстонии”, — сказал Корб.

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Генеральный секретарь также выразил благодарность жителям Эстонии за оказанное центристам доверие. ”Среди русскоязычных избирателей поддержка центристов составляет 65,75%, по стране в целом — 21% респондентов, и это говорит о том, что общество положительно оценивает нашу работу, которые мы делаем во имя общей цели — повысить уровень благосостояния населения, улучшить жизнь во всех уголках нашей страны, а также гарантировать стабильный рост экономики”, — подытожил Михаил Корб.

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