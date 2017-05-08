Михаил Корб и согласился, и не согласился с Евгением Осиновским

По словам члена правления Центристской партии, бывшего старейшины Кесклинна, Михаила Корба, объединение эстонцев и русских против Центристской партии в Таллинне не произойдет лишь по воли оппозиции, а, возможно, только благодаря предложенным ими идеям.

Евгений Осиновский сообщил вчера на Совете уполномоченных Социал-демократической партии в Пайде, что не поддерживает стратегию разжигания межнациональной напряженности, предложенную Партией реформ, напротив, целью должно стать объединение русской и эстонской общин против Центристской власти в Таллинне.

По словам Михаила Корба, он поддерживает сказанное в отношении реформистов, однако ждет от социал-демократов идей направленных на развитие города, передает пресс-служба парламентской фракции Центристской партии. ”Жаль, что исходя из опыта предыдущих лет оппозиции до сих пор не ясно, что тактика противостояния Центристской партии, которая пропагандируется уже несколько кампаний подряд, не срабатывает и не принесет желаемого результата. Уже как минимум три предвыборные кампании звучит один и тот же лозунг ”объединимся против центристов”, такая кампания принесет успех только Центристской партии. В Таллинне такая тактика не работает, так как город хорошо управляется”, — сетует Корб.

По его словам, на сегодняшний день, в рамках кампании говорится лишь о том, что необходимо закрыть в городе, однако не слышно ни единой идеи, что нужно открыть. ”Сейчас кажется, что конкурируют прогресс и движение назад, точнее отмена всего, что смог достичь город при власти центристов, а что нас ждет впереди — оппозицию не волнует. Идея, сместить Центристскую партию не говорит ничего о том, как улучшить качество жизни горожан”. Корб говорит, что если оппозиция хочет привнести изменения, необходимо дать точные ответы относительно бесплатного общественного транспорта и других значимых вопросов для жителей Таллинна.

Исследования, обнародованные в феврале, показали, что 95% жителей Таллинна удовлетворены состоянием городской среды и 93% горожан — частью города. Удовлетворенность растет с каждым годом. Каждый четвертый житель Таллинна, говорит, что не чувствует в своем районе нехватки чего-либо.