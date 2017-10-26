Мифы и легенды Ласнамяэ: не поздоровался с тещей — жди беды

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. На самом деле люди здесь жили тысячелетиями. И, конечно же, у района есть свои легенды, корни которых уходят далеко в историю. А вы слышали о них?

Стражница города

”Ируской тещей” называли валун под Ласнамяэ на краю почтового тракта. Это мог быть древний языческий жертвенный камень. Природная глыба была в точности похожа на женщину в развевающейся юбке: одна рука протянута к морю, другая — за спиной. Еще в 19-м веке было принято, входя в город, поприветствовать ”тещу” и принести ей жертву. Kто этого не сделает, с тем при пересечении брода случалось несчастье.

Фридрих Kрейцвальд вставил знаменитый валун в свой эпос: это была окаменевшая Линда, мать Калевипоэга. Народная молва ничего об этом не говорила.

Возле ”тещи” разводили Яановы костры. Этот обычай может относиться к очень древним временам. Kак-то раз в середине 19-го века костер получился слишком большим. ”Теща” раскололась. Обломки валуна были позднее использованы для постройки опор моста через реку Пирита. Сельские жители верили, что помещики раскололи ”тещу” намеренно.

Позже местные краеведы в честь ”Ируской тещи” установили памятную доску. В 1970-м в память о валуне была создана красивая скульптура.

Jõelähtme vallavalitsus

Камень Линды и старец Юлемисте

Каждый житель Эстонии знает, опять же благодаря эпосу, что мать Калевипоэга таскала камни на могилу старого Калева. Завязка передника порвалась, и камни посыпались женщине на ноги. Линда села на землю и наплакала целое озеро Юлемисте.

В какой-то момент там появился седой старичок, который в каждую новогоднюю ночь у таллиннских ворот спрашивает, когда город будет полностью достроен. Тогда он выпустит воды озера Юлемисте и затопит город.

На самом деле молва вместо великанши Линды говорит просто об одной девушке, которая притащила прямо-таки краеугольный камень Таллинна. Народу известно, что камень выпал не из-за ветхой одежды, а когда девице в голову пришла порочная мысль. Тут-то передник с нее свалился, и камень выпал.

Предание гласит: если камень Линды, который лежит в озере Юлемисте, когда-нибудь окажется на суше, то настанет конец света. В утешение можно сообщить, что в течение прошлого столетия валун несколько раз оказывался полностью над водой, но никаких глобальных последствий это событие не имело.

А знаменитый старец озера Юлемисте — целиком порождение фантазии Крейцвальда.

Юрьева ночь: раненый эстонец

В хронике Хонеке 14-го столетия было написано, что после разгрома повстанческих сил в Юрьеву ночь таллиннские немцы явились на Сыямяэ подивиться на театр военных действий. Один из считавшихся убитыми эстонских воинов вдруг вскочил и кинулся на немцев в последнем приступе гнева. Только вмешательство какого-то рыцаря в полном вооружении спасло жизнь нескольких почтенных граждан.

Вот еще одно свидетельство эстонского упорства.

Jüriöö ülestõusu 670. aastapäeva tähistamine Foto: Eero Vabamägi

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