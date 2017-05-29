29.05.2017, 14:33

МИД России пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Эстонии

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МИД России пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Эстонии
Foto: AP/Scanpix

Высылка из Эстонии двух российских дипломатов не останется без ответа, заявили в МИД России.

"Мы уже делали заявление о том, что это провокационный акт эстонских властей, и он не останется без ответа, а в отношениях между государствами, как вы знаете, всегда действует принцип взаимности”, — сказал первый замглавы МИД Владимир Титов (цитата по ”Интерфаксу”).

В пятницу, 26 мая, власти Эстонии предписали генконсулу России в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву покинуть страну. Им вручили соответствующую ноту. В МИД Эстонии подтвердили информацию о высылке консулов, но отказались комментировать эту ситуацию.

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