МИД РФ: закрытие дела об убийстве Ганина — наглядное свидетельство лицемерия эстонских властей

Во время брифинга в Москве 15 июня 2017 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, комментируя решение прокуратуры Эстонии о закрытии уголовного дела по факту убийства Дмитрия Ганина, что МИД России возмущен кощунственным подходом к памяти погибшего российского гражданина

"Не можем расценить решение прокуратуры Эстонии о закрытии уголовного дела по факту убийства в Таллине в апреле 2007 г. российского гражданина Д.Ганина иначе, как наглядное свидетельство лицемерия эстонских властей, которые неоднократно заверяли нас о намерении способствовать раскрытию этого жестокого преступления, а на деле же откровенно стремились всячески ”замотать” расследование. Наглядным подтверждением этому служит то, что эстонские правоохранители с октября 2015 г. не удосужились дать ответ на запрос российских следственных органов, которые занимаются со своей стороны расследованием этого убийства", — приводит слова Захаровой МИД РФ.

"Возмущены таким кощунственным подходом к памяти погибшего российского гражданина. Наше посольство в Таллинне уже потребовало от властей Эстонии предоставить информацию о мотивах этого очередного недружественного по отношению к России шага", — добавила представитель МИДа.

"Выражаем самую искреннюю поддержку родным и близким Д. Ганина, чьи чувства, несомненно, задеты таким несправедливым решением. Продолжим оказывать им все необходимое содействие, в том числе в случае подачи апелляции на решение эстонской прокуратуры", — заявила Захарова.