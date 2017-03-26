МИД РФ: власти Эстонии игнорируют расследование гибели Дмитрия Ганина

В связи с грядущей годовщиной апрельских событий МИД РФ разослал пресс-сообщение, в котором утверждается, что эстонские власти игнорируют расследование смерти Дмитрия Ганина.

”К сожалению, мы вынуждены констатировать, что эстонские правозащитные органы по-прежнему пассивны”, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ”Несмотря на наши неоднократные требования и апелляции, расследование не сдвинулось с мертвой точки. Также проигнорированы заявления от органа дознания РФ к властям Эстонии относительно оказания помощи в дознании в связи со смертью Дмитрия Ганина”.

Захарова также добавила, что для России этот случай принципиален. ”Мы не собираемся отступать: мы продолжим категоричное давление на Таллинн, чтобы довести расследование случая Ганина до конца, установить виновных и назначить им справедливое наказание”. По словам пресс-секретаря, недавно посольство РФ послало правительству Эстонии соответствующую ноту, в котором выражают надежду, что прошествие десяти лет не означает прекращение расследования преступления ввиду истечения срока давности.

Также Захарова добавила, что в годовщину смерти Дмитрия Ганина посольство РФ и таллиннские организации соотечественников организуют мероприятия, однако, их суть не уточняется.