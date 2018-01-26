МИД РФ в свете грядущих президентских выборов усомнился в эстонской демократии

Глава МИД РФ Мария Захарова отмечает, что не все страны идут навстречу в плане обеспечения свободного волеизъявления граждан РФ.

На сайте ведомства значится: ”Есть и проблемные вопросы, которые можем констатировать уже сейчас. Мы с сожалением отмечаем, что не все страны, в том числе считающие себя демократическими, идут нам навстречу в плане обеспечения свободного волеизъявления наших граждан. Так, Латвия и Эстония, в отличие от практики прошлых лет, отказали нам в организации выездных голосований за пределами загранучреждений”.

Также, по словам Захаровой, они также располагают сведениями о планах деструктивного вмешательства некоторых стран во внутренние дела России в контексте президентской избирательной кампании. ”Я хотела бы напомнить еще раз, что такие попытки будут жестко пресекаться. Если они не перестанут предприниматься, то мы будем вынуждены принять соответствующие ответные меры, включая публичную реакцию и предание гласности имеющихся у нас данных”, — заявила Захарова.

Россия в целях проведения голосования на выборах президента РФ организует за рубежом 365 избирательных участков, сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Граждане РФ смогут проголосовать за того или иного кандидата в президенты страны на одном из 365 организуемых избирательных участков", — отметила Захарова.

Она выразила надежду на содействие властей стран пребывания в проведении голосования. "Мы рассчитываем на традиционную в подобных случаях помощь и содействие со стороны местных правоохранительных органов и профильных ведомств стран пребывания применительно к обеспечению безопасности избирательных участков и избирателей в день голосования", — подчеркнула дипломат.

Захарова также проинформировала о числе международных наблюдателей на выборах. "Что касается организации работы международных наблюдателей, этот вопрос тоже очень часто нам задается, то мы ожидаем, что будут работать 500 наблюдателей ОБСЕ, а также по двусторонней линии от других международных структур, включая СНГ, Межпарламентскую ассамблею СНГ, ШОС, Парламентскую ассамблею ОДКБ, — сказала она. — Мы готовы к взаимодействию со всеми из них на основе требований российского избирательного законодательства".