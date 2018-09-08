08.09.2018, 09:00

МИД РФ — об установлении копии скандального памятника в Лихула: оскверняют память погибших в борьбе с фашизмом

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rus.delfi.ee
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Ekre mälestussamba üritus Foto: Veiko Vares

Официальный представитель МИД России Мария Захаровв выступила с заявлением относительно временного восстановления скандального памятника в Лихула.

"Воссоздание 2 сентября в местечке Лихула скандально известного памятника легионерам 20-й эстонской дивизии ”Ваффен-СС” (был демонтирован в 2004 г.) не может не вызывать возмущения.

Тот факт, что нынешняя акция прошла при полном попустительстве и без осуждения со стороны властей страны, служит очередным подтверждением негласно проводимого Таллинном курса на фактическое поощрение нацистской идеологии. При этом в эстонском политическом истеблишменте, по всей видимости, мало кого смущает, что подобные ”мероприятия” оскверняют память миллионов погибших в борьбе с фашизмом. Как это все уживается на одном и том же континенте? Как это все уживается в рамках одних и тех же международных институтов? С одной стороны поддержка и содействие в поисках исторической правды, с другой — установление памятников и полное безразличие со стороны властей.

Еще печальнее то, что молчит вся ”цивилизованная Европа”, для которой недопустимость нацизма, неонацизма, расизма и ксенофобии должна по идее быть частью ”общей системы ценностей”.

Призываем наших международных партнеров обратить внимание на целую череду ставших в постсоветской Эстонии будничным явлением кощунственных попыток переписать итоги Второй мировой войны и вместе с профильными структурами дать им соответствующие оценки".

2 сентября Эстонская консервативная народная партия (EKRE) организовала на кладбище в Лихула памятный день, приуроченный ко сносу 14 лет назад скандального монумента.

Спустя 14 лет на кладбище в Лихула установили временную копию демонтированного монумента, на которой изображен солдата в форме СС с автоматом в руках. Надпись на монументе гласит: "Эстонским мужчинам, которые сражались с 1940 по 1945 год против большевизма и за восстановление независимости Эстонии".

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