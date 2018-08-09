МИД РФ: инцидент с истребителем НАТО в Эстонии создает риски для безопасности в регионе

"Произошедшее — еще одна наглядная демонстрация того, что действия НАТО, в том числе в Прибалтике, создают дополнительные риски безопасности и отнюдь ее не укрепляют", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Она напомнила, что инцидент с ошибочно запущенной натовским самолетом ракетой класса "воздух-воздух" произошел 7 августа в воздушном пространстве Эстонии.

"Военная активность НАТО вблизи российских границ под надуманным предлогом защиты от некоей мифической российской угрозы дает нам основания для беспокойства", — добавила Захарова.

По ее словам, именно по инициативе альянса спокойный в военном отношении балтийский регион превратился в зону интенсивной учебно-боевой деятельности, чреватой опасными инцидентами.

"Хорошо, что обошлось без жертв, без человеческих жертв и на пути ракеты, например, не оказался пассажирский самолет", — сказала она.

Захарова подчеркнула, что произошедшее свидетельствует о необходимости реальных шагов, направленных на деэскалацию напряженности и предотвращения непреднамеренных инцидентов, а не очередных безосновательных обвинений в адрес России.