МИД о заявлении Яны Тоом: для серопаспортников в Великобритании ничего не изменится

Если депутат Европейского парламента Яна Тоом считает, что после брексита Великобритания может выслать тысячи серопаспортников, то в Министерстве иностранных дел Эстонии считают, что для неграждан ничего не изменится.

Об этом в ответ на просьбу прокомментировать недавнее заявление Яны Тоом корреспонденту портала rus.err.ee. сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Эстонии.

"Соглашение, которое будет заключено между ЕС и Великобританией, касается их граждан (то есть граждан ЕС и Великобритании). Действовавшие до данного момента права граждан будут сохранены. Движение остальных личностей из ЕС в Великобританию и их пребывание в стране будет проходить по правовым актам Великобритании — как и до этого (то есть для людей с серым паспортом ничего на данный момент не изменится)", — ответили в пресс-службе.

"Это правда. Обладатели "серых" паспортов и сегодня на птичьих правах. Но они легализованы. А после брексита механизм легализации будет запущен по новой. По-хорошему, мы должны выговорить преференции не только для граждан , но и для неграждан, потому что правила ЕС больше действовать не будут", — прокомментировала rus.err.ee позицию МИДа сама Яна Тоом.

"В вопросе о том, от кого конкретно избавится Великобритания, я больше всего опасаюсь, что они избавятся от наших неграждан из Эстонии и Латвии. Их там, по разным оценкам, от 16 до 24 тысяч, и глава о европейских гражданах (на переговорах о статусе граждан ЕС в Великобритании после ее выхода из Евросоюза — прим. ред.) на них не распространяется", — сказала Тоом в эту среду, 13 декабря, в эфире Vikerraadio.