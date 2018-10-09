МИД несколько лет не мог упразднить созданную Паэтом ненужную, но высокооплачиваемую должность

Паэт, конечно, парировал все такие вопросы — якобы работы у посла в новой сфере навалом и обязанностей хоть отбавляй. "В Брюсселе, как известно, очень много институтов, с которыми нужно общаться. Есть Еврокомиссия, Европарламент и другие страны. Есть также определенные рабочие группы, куда сегодня во многих случаях ходил, например, вице-канцлер соответствующей сферы. В этом смысле нехватки работы точно нет. И если кто-то нашептал, что как будто бы нет работы, то это точно не соответствует действительности", — решительно сообщил тогда Паэт Eesti Päevaleht.

Несмотря на критику, решение не изменили. В бюджете Министерства иностранных дел моментально нашли около 76 000 евро в год на зарплату, доплаты и расходы нового посла.

Но летом 2012 года Кулля плавно перевели в постоянные заместители главы AEEL. А его должность освободилась, и почему-то больше вообще не посчитали нужным ее замещать. Однако было бы неловко признать ошибку и правоту критиковавших решение. Поэтому должность шесть лет продолжала потихоньку проходить в официальных бумагах и структурах министерства.

Только после того, как Паэт отправился в Европарламент, ставшая министром иностранных дел Кейт Пентус-Розиманнус осмелилась начать маленькую санацию. Но, очевидно, она пыталась всячески уберечь предшественника. Как теперь может подтвердить Eesti Päevaleht министерство, Пентус-Розиманнус подписала приказ о ликвидации должности заместителя посла по внешней торговле и сотрудничеству по развитию в воскресенье, 1 марта 2015 года, когда, как известно, походили выборы нынешнего состава Рийгикогу, которые поглотили все внимание общественности.

Но до самого конца пойти она не осмелилась. Только на прошлой неделе, то есть ровно через восемь лет после создания должности посла, нынешний министр иностранных дел Свен Миксер представил проект об изменении положения об AEEL, в котором наконец вычеркнут оговорки о заместителе посла.