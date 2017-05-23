МИД: Граждан Эстонии среди пострадавших во время взрыва в Манчестере нет

На данный момент никто из граждан Эстонии не сообщил о том, что находился во время взрыва на стадионе Manchester Arena в Великобритании.

Советник по связям с общественностью Министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова сказала Delfi, что по имеющимся на настоящий момент данным, граждан Эстонии среди пострадавших во время взрыва на концерте в Манчестере нет.

Как передают британские СМИ, взрыв произошел под конец концерта американской певицы Арианы Гранде примерно в 22:35 в понедельник (00:35 вторника по восточноевропейскому времени).

Полиция Манчестера выпустила официальное заявление сразу после 1 ночи.

"19 человек были убиты, около 50 получили ранения", — сказано в сообщении.

Позднее, как передает Би-би-си, стало известно, что число пострадавших достигло 59 человек.