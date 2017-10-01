МИД: Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Испании

В Министерстве иностранных дел Эстонии сказали Delfi, что Эстония поддерживает единство Испании.

”Эстония поддерживает суверенитет Испании и ее территориальную целостность. Важно, чтобы все внутригосударственные конфликты решились в соответствии с законами Испании”, — заявили в МИДе.

”Как демократическое государство Испания, несомненно должна обеспечить исполнение своих законов. Но будем надеяться, что возникшее сегодня напряжение спадет и дальнейшие события будут развиваться путем диалога и взаимопонимания”.