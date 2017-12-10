МИД: Эстония не станет переводить посольство в Иерусалим вслед за США

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер раскритиковал решение американского президента перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, заявив, что подобные шаги не способствуют разрешению палестино-израильского конфликта, сообщает rus.err.ee.

"Мы по-прежнему поддерживаем политику "Два государства для двух народов", и не считаем разумными и верными любые односторонние шаги, которые затрудняют движение на пути разрешения ближневосточного конфликта", — заявил Свен Миксер.

"Решение в этом вопросе должно быть найдено путем двусторонних переговоров. Международное сообщество, в том числе США и ЕС, могут помогать этому процессу, но не должны заменять собой прямые переговоры между Израилем и Палестиной", — отметил Миксер, добавив, что позиция Эстонии не отличается от точки зрения европейских партнеров.

На уточняющий вопрос корреспондента "Актуальной камеры на русском языке", останется ли в 2018 году эстонское посольство в Тель-Авиве, Миксер заявил: "Посольство Эстонии находится в Тель-Авиве и у нас нет никакого плана переезжать из этого города".

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о подготовке переноса туда из Тель-Авива посольства США.