МИД Эстонии ждет от Азербайджана объяснений инцидента с советником Кылварта

МИД Эстонии осведломлен о том, что на прошлой неделе советник председателя горсобрания Таллинна Михаила Кылварта, Карине Оганесян, была депортирована из аэропорта Баку по прибытии в Азербайджан в составе эстонской делегации. МИД ждет соответствующих разъяснений от властей Азербайджана, передает rus.err.ee.

"Министерство в курсе произошедшего. Глава нашего представительства в Баку находится в контакте с Карине Оганесян с момента, когда стало известно, что ее не впускают в страну. Он сразу же выехал в аэропорт. МИД сейчас находится на связи с властями Азербайджана, чтобы прояснить ситуацию", — сообщили порталу rus.err.ee в эстонском МИДе.

23 марта Карине Оганесян прибыла в Баку с целью участия в Международной научной конференции педагогов в качестве представителя Таллиннского горсобрания, однако дальше аэропорта ее не пропустили, поместили в особую зону аэропорта и спустя 12 часов депортировали обратно в Эстонию.

Как пояснила rus.err.ee Оганесян, в официальном отказе ее назвали "нежелательным лицом", а устно пограничные службы пояснили, что дело — в ее фамилии. На паспортном контроле она провела целый час.

В связи с этим инцидентом чрезвычайный и полномочный посол Армении в Латвии, Литве и Эстонии Тигран Мкртчян на своей странице в Facebook назвал власти Баку расистскими и нетолерантными, пропитанными армянофобской политикой.