28.11.2018, 12:15

МИД Эстонии вызвал посла РФ на ковер. Сказали, что Россия могла бы освободить украинские корабли и моряков

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rus.delfi.ee
EST
МИД Эстонии вызвал посла РФ на ковер. Сказали, что Россия могла бы освободить украинские корабли и моряков
Foto: Andres Putting

В связи с применением Россией военной силы против украинских военных моряков и кораблей в Керченском проливе Министерство иностранных дел Эстонии сегодня вызвало посла России в Эстонии Александра Петрова.

Министр иностранных дел Свен Миксер сразу после событий осудил атаку России в Керченском проливе. "Речь идет об умышленной эскалации напряжения со стороны России, грубом нарушении международного права и агрессии против суверенитета и территориальной целостности Украины", — сказал министр иностранных дел Свен Миксер в своем заявлении.

На встрече с послом Министерство иностранных дел призвало Россию незамедлительно освободить корабли и членов их экипажей. Также МИД подчеркнул, что Россия должна обеспечить свободное прохождение и свободу мореплавания кораблям Украины и других государств в Керченском проливе и Азовском море в соответствии с международным правом.

Эстония не признает незаконную аннексию Крыма и выражает поддержку суверенитету и социальной целостности Украины.

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