МИД Эстонии вызвал посла РФ на ковер. Сказали, что Россия могла бы освободить украинские корабли и моряков

Министр иностранных дел Свен Миксер сразу после событий осудил атаку России в Керченском проливе. "Речь идет об умышленной эскалации напряжения со стороны России, грубом нарушении международного права и агрессии против суверенитета и территориальной целостности Украины", — сказал министр иностранных дел Свен Миксер в своем заявлении.

На встрече с послом Министерство иностранных дел призвало Россию незамедлительно освободить корабли и членов их экипажей. Также МИД подчеркнул, что Россия должна обеспечить свободное прохождение и свободу мореплавания кораблям Украины и других государств в Керченском проливе и Азовском море в соответствии с международным правом.

Эстония не признает незаконную аннексию Крыма и выражает поддержку суверенитету и социальной целостности Украины.