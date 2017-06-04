МИД Эстонии: в лондонском теракте граждане Эстонии не пострадали

По данным МИД Эстонии, во вчерашнем теракте в Лондоне граждане Эстонии не пострадали.

Внешнеполитическое ведомство рекомендует жителям Эстонии, у которых близкие могут находиться в Лондоне, связаться с ними с тем, чтобы проверить, все ли у них в порядке.

Если это сделать не удается, МИД советует позвонить на круглосуточный телефон консульского отдела по номеру 530 199 99.

Шесть человек погибли и 20 ранены в результате нападения на Лондонском мосту и Бороу-Маркете. Фургон врезался в толпу, после чего вооруженные ножами люди начали нападать на прохожих. По меньшей мере 20 человек ранены. По словам полиции, трое нападавших застрелены.