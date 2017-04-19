МИД Эстонии сильно озабочен ситуацией вокруг нарушения прав чеченских геев

В субботу, 22 апреля, эстонское ЛГБТ-сообщество организует акцию солидарности в поддержку чеченских геев, которых, по данным некоторых СМИ, пытают и убивают в секретных тюрьмах. МИД Эстонии сильно озабочен сложившейся ситуацией и призывает РФ как члена Совета Европы соблюдать свои обязательства.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Эстонии Сандры Камиловой, позиция Эстонии по данному вопросу отражается в заявлении Европейского союза, которое было озвучено сегодня в Совете Европы.

"Мы сильно озабочены ситуацией в Чечне, и в случае нарушения прав чеченских гомосексуалов мы вместе с другими странами EC призываем Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства, будучи членом Совета Европы, прекратив дискриминацию и ущемление прав человека”, — прокомментрировала для Delfi ситуацию Камилова.

Недавно глава совета ”Российской ЛГБТ-сети” Татьяна Винниченко рассказала ”Медузе”, что ”посольства трех европейских стран готовы предоставить ускоренную процедуру выдачи виз для чеченских гомосексуалов". Винниченко не уточнила, о каких странах идет речь, опасаясь, что "беженцам может грозить опасность со стороны представителей местных чеченских диаспор”.

Delfi поинтересовался у МИДа, готова ли Эстония предоставить ускоренную процедуру выдачи виз для чеченских гомосексуалов?

По словам Камиловой, Эстония не различает желающих получить визу по сексуальной ориентации. "В своих процедурах мы исходим из действующих законов и правил. Конечно же, если нарушаются права человека, то в таких случаях мы по возможности стараемся ускорить выдачу визы, при этом все же учитывая действующие правила”, — добавила пресс-секретарь МИД ЭР.

Напомним, как Delfi писал ранее, что в предстоящую субботу Эстонское ЛГБТ-сообщество организует акцию солидарности в поддержку чеченских геев. ”В последние недели жертвами пыток и убийств стали мужчины гей-сообщества Чечни. Ждем тебя в субботу в 14:00 у Посольства Российской Федерации в Таллинне, чтобы зажечь свечи и тем самым выразить солидарность с гей-сообществом Чечни”, — значится в сообщении, размещенном на странице организации в Facebook.

Эстонское общество ЛГБТ (лесби, геи, бисексуалы, трансгендеры) представляет интересы сексуальных меньшинств Эстонии. Его деятельность сосредоточена на просветительской работе, образовании и протекции, а также благополучии людей, причисляющих себя к ЛГБТ-движению.

Как писала ”Медуза”, 1 апреля ”Новая газета” опубликовала материал о массовых задержаниях жителей Чечни, заподозренных в том, что они гомосексуалы. По сведениям издания, три человека были убиты, более ста задержаны; некоторые из них находились или находятся в секретных тюрьмах, где с помощью пыток у них пытаются выбить имена других геев. Власти Чечни назвали публикацию ложью.