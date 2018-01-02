МИД Эстонии отказал посольству РФ в просьбе увеличить число избирательных участков

МИД Эстонии не удовлетворил просьбу посольства РФ разрешить на время выборов президента России открывать избирательные участки где-либо еще, кроме помещений российских консульских представительств в Эстонии.

"Представительства других стран, которые ведут свою деятельность в Эстонии, имеют право проводить выборы только по разрешению МИД Эстонии. Проводить они их могут только в своих представительствах или консульствах. Исходя из этого посольство РФ может проводить выборы только в Таллинне, Тарту и Нарве", — передает слова пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Сандры Камиловой rus.ere.ee.

Ранее посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров в интервью службе новостей "Радио 4" сообщил, что посольство направило ноту Министерству иностранных дел Эстонии с просьбой разрешить провести голосование в нескольких эстонских городах, где проживают граждане России, поскольку интерес к выборам достаточно большой.

На выборах в Госдуму РФ 18 сентября 2016 года в Эстонии для проживающих здесь 85 000 российских граждан было открыто девять избирательных участков, в том числе четыре в Таллинне в помещениях посольства и консульства, четыре в помещениях генерального консульства РФ в Нарве, и еще один в консульской канцелярии посольства РФ в Тарту; в общей сложности в выборах в 2016 году в Эстонии приняли участие более 10 000 российских граждан.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.