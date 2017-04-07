МИД Эстонии: информации о пострадавших в Стокгольме эстонцах не поступало

Министр иностранных дел выразил соболезнования в связи с произошедшей в Стокгольме атакой, где, по первоначальным данным, погибло три человека.

"Соболезную семьям и друзьям погибших и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления, — сказал Миксер. — В это печальное врем мы мысленно с близкими жертв и пострадавшими и со всем народом Швеции".

Министерство иностранных дел Эстонии не получало от шведских ведомств информации о том, чтобы эстонцы пострадали в произошедшей в центре Стокгольма атаке.

Находящимся в Стокгольме эстонцам советуют избегать места происшествия и следовать распоряжениям местных властей. Также находящихся в Стокгольме эстонцев просят сообщить близким, что с ними все в порядке.