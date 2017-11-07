Международное исследование: в Эстонии люди живут дольше, но больными

Данные за 2016 год показывают по всему миру существенное улучшение здоровья людей и увеличение ожидаемой продолжительности жизни, но проблемы представляют ожирение, региональные конфликты и психическое здоровье, пишет Eesti Päevaleht.

Недавно медицинское издание The Lancet обнародовало исследование о самых распространенных в мире заболеваниях и причинах смертности. К уточнению данных и проверке заключений было привлечено более 2500 ученых со всего мира. Среди них оказался и аналитик института семейной медицины и народного здравоохранения ТУ Микк Юриссон.

Авторы исследования отмечают, что более 70% преждевременных смертей в мире (кроме стран с низким доходом) вызваны неинфекционным заболеваниями. ”По сравнению с 2006 годом увеличилось количество смертей от ишемической болезни сердца и рака, прежде всего в связи со старением населения. Диабет стал причиной 1,4 млн смертей, что на 30% больше, чем десять лет назад. Более миллиарда человек страдают от расстройства психического здоровья, и в большинстве стран депрессия входит в десятку самых распространенных заболеваний. Многие не справляются с растущим напряжением”, — сказал Юриссон.

Graafik: Toom Tragel

Если говорить об Эстонии, то тут количество случаев ухудшения здоровья из-за заболевания не уменьшилось: люди живут дольше, но больными. Самыми распространенными причинами потери здоровья в Эстонии по-прежнему остаются заболевания сердца и сердечно-сосудистой системы и рак. ”На третье место поднялись расстройства душевного здоровья, прежде всего депрессия, тревожный невроз, вызванные алкоголем и наркотиками нарушения. На четвертом месте — заболевания костей и мышц”, — отметил аналитик. Доля травм уменьшилась, доля деменции и диабета увеличилась. Больше всего рисков для здоровья представляют высокое давление и несбалансированное питание.

Количестве связанных с курением смертей в Эстонии уменьшилось, зато связанных с алкоголем — возросло. Важными факторами риска оказались лишний вес и высокий уровень холестерина в крови.

Graafika: Toom Tragel

В качестве одного из существенных позитивных аспектов в исследовании называется снижение детской смертности: если в 1970 году в мире умерло 16 млн детей в возрасте до пяти лет, то в 2016 году впервые этот показатель не превысил отметку в 5 млн. Средняя ожидаемая продолжительность жизни составляет 75 лет у женщин и 70 мужчин.