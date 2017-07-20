Между Хийумаа и Вормси произошло землетрясение магнитудой 2,1

В прошлую субботу в 11 часов между Хийумаа и Вормси произошло подводное землетрясение магнитудой 2,1, сообщил Эстонский геологический центр.

Точнее землетрясение произошло в северной части Какралайда на глубине 12 километров. В районе Хиймаа-Вормси-Хаапсалу в течение последних столетий отмечено несколько землетрясений, самое значительное из которых было магнитудой 4,5 — землетрясение на Осмуссааре в 1976 году. Событие зафиксировала расположенная в 11 километрах от эпицентра землетрясения сейсмологическая станция EE06.