Метлев: я решил не задерживаться на должности советника, просто кушая государственный хлеб. Это мне противно

Сергей Метлев покидает пост советника парламентской фракции Свободной партии Эстонии. Также он выходит из рядов партии. Эту информацию Сергей Метлев подтвердил Delfi.

На нынешней должности, и, соответственно, в рядах Свободной партии, Метлев останется до конца года.

”Я ухожу с поста советника парламентской фракции Свободной партии. Человек должен развиваться и чувствовать себя мотивированным. У него должны появляться новые идеи. В этом случае он полезен и эффективен на должности, которую занимает. Особенно, если эта должность связана с работой в парламенте, где он получает зарплату из кармана налогоплательщиков”, — уверен Метлев, который добавляет, что отдача чиновника должна быть максимальной. ”Я решил не задерживаться на должности советника, просто кушая государственный хлеб. Это мне противно. С нового года моей должностью будет — руководитель по связям с общественностью и сотрудничеству в Институте исторической памяти Эстонии”, — говорит Метлев.

На новой должности Метлев будет заниматься вопросами, связанными с изучением наследия тоталитарных режимов, а также образовательной и информационной деятельностями. По его словам, работа в институте подразумевает аполитичность, а задачи института лежат вне партийной политики. Одной из главных целей, которую ставит перед собой Метлев на новом посту — содействие объединению двух общин, русской и эстонской.

”Восприятие истории Эстонии XX века связано с большим конфликтом, а именно — разницей в понимании событий, которые происходили до Второй мировой войны, во время нее и после. Мы помним, к чему это привело в 2007 году в связи с переносом Бронзового солдата, — напоминает Метлев. — Я хотел бы внести свой вклад в то, чтобы общечеловеческая сторона исторического опыта все же сплотила бы жителей Эстонии вокруг идеи свободы, вне зависимости от их родного языка”.

По словам Метлева, одной из его задач является способствовать развитию свободного общества, где граждане не приемлют проявлений тоталитаризма. Таким образом, как заверяет Метлев, Эстония сможет спокойно развиваться в следующие десятилетия.

К новой должности Метлев приступает с 1 января 2018 года. До конца этого года он будет занимать нынешнюю должность. Ряды партии он покидает с 1 января.