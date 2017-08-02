Метлев: после песни Юферевой на крыши городских учреждений должны пустить всех желающих

Избирательный союз ”Свободный Гражданин Таллинна” требует предоставить ему крышу городской управы на площади Вабадузе для съемок видео в поддержку экономного и прозрачного городского управления, после того как старейшина Ласнамяэ Мария Юферева станцевала и спела под запись на крыше ласнамяэской районной управы. Запрос направлен исполняющему обязанности мэра столицы Таави Аасу, говорится в пресс-релизе.

”В случае отказа Таави Ааса предоставить крышу горуправы выступление Юферевой можно приравнять к замаскированной поддержке ее избирательной кампании за счет города”, — сказал член избирательного союза Сергей Метлев.

”Если один из руководителей города использует в своей политической кампании крышу городского учреждения, то, исходя из принципа равенства, подобную возможность необходимо предоставить и другим горожанам. Центристские городские власти привыкли злоупотреблять городским имуществом и средствами благодаря своему монопольному положению. Это разбазаривание необходимо прекратить”, — заявил Метлев.

”Мы намерены записать на видео над головами городских руководителей акцию в поддержку экономного и прозрачного городского управления”.

По словам Сергея Метлева, злоупотребления городскими ресурсами стало настолько обыденным, что граждане уже даже не замечают этого.

”СМИ рассказывают, как пенсионеров свозили перед выборами в кино, наклеили плакаты или же раздали конфеты за счет городских денег, но ситуация не меняется. Пришло время показать, используя серьезные акции протеста, что столица европейского государства не может больше так управляться. Нам нужна подотчетная гражданам городская власть, которая использует средства города законно и экономно”, — заключил он.