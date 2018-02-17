Метлев об алкоралли: в этом нет ничего национально-идеологического, но в преддверии столетия ЭР надо говорить о другом

”После того, как правительство Эстонии подняло акцизы на алкоголь, жители Эстонии стали активно покупать его в латвийских магазинах, расположенных у латвийско-эстонской границы. 24 февраля против поднятия алкогольных акцизов состоится акция ”Налоги — в Латвию!”. Министр иностранных дел Свен Миксер заявил, что покупать алкоголь в Латвии не патриотично. Общественный деятель Сергей Метлев уверен, что в преддверии праздника гораздо важнее говорить о достижениях Эстонии и ее будущем, а не о ”набивании багажников латышским добром”.

”В ЕС, где перемещение людей, товаров и услуг свободно, нельзя приклеивать к чувствительному в ценовом отношении потреблению какие-либо национально-идеологические ярлыки. Особенно в условиях маленького государства, где от столицы до открытой границы с соседом порядка 200 километров, совершенно естественно, что многие возьмут в руки калькулятор и сделаю расчеты, а потом примутся воплощать их в жизнь.

Я лично всегда старался потреблять эстонские продукты, потому как наша пищевая промышленность на очень солидном уровне и я не хочу разорения наших предприятий, но могу понять и другую экономическую логику отдельных людей.

Честно говоря, в преддверии столетия Эстонской Республики гораздо важнее говорить о наших достижениях, многообещающем будущем и колоритном прошлом, а не о набивании багажников латышским добром".