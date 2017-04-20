Метлев: награда Таллинна Семенову — все равно что премия мира Сталину

По словам советника Свободной партии Сергея Метлева, Центристская партия создает в Эстонии новую реальность, желая дать таллиннский знак отличия Алексею Семенову, который очерняет систематически Эстонию и попал в ежегодник КАПО как агент, проплаченный из-за рубежа.

”Центристская партия решает таким образом свои имидж-проблемы, связанные с деятельность Яны Тоом и Михаила Кылварта по сталкиванию лбами эстонцев и русских. Это, конечно, сильно вредит стабильному развитию нашего общества. Яна Тоом своими радикальными заявлениями создает вокруг премьер-министра Ратаса диссонанс, потому что он хочет поймать и эстонские голоса. Семенова возводят искусственно в ранг достойного общественного деятеля, что бы Тоом и Кылварт больше не казались такими радикальными. Данная стратегия рассчитана явно на дураков”, — заявил Метлев.

Метлев напомнил, что, по его мнению, псевдо-правозащитник Семенов выступает систематически на международных конференциях, выставляя Эстонию незаслуженно русофобским нацистским государством.

”Вдобавок он сознательно малюет местным русским картинку Эстонии, полной безнадежности и злобы, помогая тем самым разжиганию межнациональной вражды. Решение центристской горуправы Таллинна дать Семенову медаль показывает его деятельности зеленый свет. В принципе, это то же самое, что дать премию мира Сталину”, — добавил он.

”Мой совет городскому администратору Таави Аасу и премьеру Ратасу очень прост — дайте какой-нибудь орден Владимиру Путину и прекратим этот разговор о модернизации Центристской партии. Ведь нет разницы, даешь медаль руке или ее пальцу. Пора выйти полностью из чулана, ведь там темно и тесно”, — заключил Сергей Метлев.