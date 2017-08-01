Метеослужба: завтра ожидаются дожди, возможна буря с грозой

По оценке Финского института метеорологии в странах Балтии завтра будет буря с грозой. Свежий прогноз погоды в Эстонии также обещает грозы и предостерегает о возможном урагане.

Прогноз Эстонской службы погоды обещает, что вначале ночи будет спокойно и без осадков. После полуночи к Юго-Западу Эстонии дождевые облака нового надвигающегося циклона достигнут островов, ветер направится на юго-восток и станет ощутимее. Температура воздуха от 13 до 18 градусов. Утром циклон направится в сторону острова Готланд, в течение дня пройдет через Эстонию и принесет обильные дожди и грозы.

”На данный момент нельзя точно сказать, но завтра можно ожидать грозу”, — сказал дежурный синоптик. Он добавил, что на данный момент по поводу шторма очень много противоречивых данных, и служба погоды занимается этим.

В четверг ночью прийдет циклон с дождевыми облаками и облака рассеются. В начале ночи температура воздуха составит от 12 до 17 градусов. По большей части день пройдет без осадков.

В пятницу к берегу Норвегии подойдет наиболее активный циклон и направится к Балтийскому морю. После полуночи на островах пойдут дожди, и к утру осадки распространятся на всей территории материковой Эстонии. Ветер усилится и направится на юго-восток. Температура воздуха от 11 до 15 градусов.