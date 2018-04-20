Метеослужба: на Эстонию надвигается шторм

Государственная метеослужба объявила на завтра штормовое предупреждение, согласно которому утром порывы западного и северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с, а днем на северо-восточном побережье увеличатся до 23 м/с.

По данным podoga.ee, в субботу ночью будет облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, порывами до 15 м/с. Утром, начиная с островов, ветер перейдет к северо-западному и усилится 7-13, порывами 15-20 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Западный, северо-западный ветер 8-14, порывами 15-20, на северо-восточном побережье до 23 м/с. Во второй половине дня ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха 7..12°С.

Воскресенье, 22.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На северо-востоке более облачно, местами дождь и возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, западный 4-9, в начале ночи на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 1..6°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер в основном северо-западный 2-8 м/с, вечером переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 5..11°С.

Понедельник, 23.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, утром перейдет к юго-восточному. Температура воздуха -2..+2, на побережье до +4°С.