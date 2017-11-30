Метеорологи предупреждают: вечером в Эстонию придут мокрый снег и метель

В связи с мокрым снегом и сильным ветром условия на дорогах сегодня вечером и ночью будут сложными, предупреждают метеорологи.

Метеорологи сегодня пророчат сильный северо-восточный и восточный ветер, который на побережье достигнет 15-18 м/с, который может превратить снегопад в метель. Температура воздуха будет близка к нулю.

Hoiatus! Seoses saabuva lörtsi/lume sajuga ning tugevneva tuule tõttu, muutuvad teeolud täna õhtul ja öösel raskeks. Kirde ja ida tuul, mis rannikul tugevneb ~ 15-18m/s muudab saju lumisemaks! Teetemperatuurid on nullilähedased. Data:Foreca #libetee pic.twitter.com/T0OivM7w15— 🌩Teeilmakeskus❄ (@teeilm) November 30, 2017

Читайте прогноз pogoda.ee на ближайшие дни.

Пятница, 01.12:

Ночью: Облачно. Осадки в виде снега, мокрого снега распространятся с юга по всей Эстонии, на островах местами дождь. Местами сильные осадки ухудшат видимость, кое-где возможна метель. Ветер восточных направлений 5-10, порывами 13 м/с, на побережье и островах до 17 м/с. Температура воздуха -1..+3°C.

Днем: Облачно. Снег, мокрый снег, кое-где с дождем. Местами гололед. Ветер восточных направлений 5-10, на побережье и островах порывами до 15 м/с, во второй половине дня в западной части Эстонии ветер переменный слабый, по востоку Эстонии юго-восточный 6-12 м/с, на западных островах ветер поменяет направление на северное, северо-западное 6-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

Суббота, 02.12:

Ночью: Преимущественно облачная погода. Во многих местах дождь и мокрый снег, на континенте и снег. Ветер южных направлений 3-10, на островах северо-западный, в начале ночи порывы 15 m/s. Температура воздуха -1..+2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Вероятность осадков уменьшится. Ветер западный, юго-западный 5-11, на островах и побережье порывами 15 m/s. Температура воздуха 0..+2, на островах до +4°C.

Воскресенье, 03.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный усилится до 7-12, на островах и побережье порывами 15-20 m/s. Температура воздуха -2..+2, на островах до +5°C.

Днем: Облачно. С запада подойдет новая зона осадков в виде дождя, мокрого снега, во внутренних районах возможен и снег. Ветер юго-западный, южный 7-12, на островах и побережье порывами 15-20 m/s. Температура воздуха 0..+4, на островах до +6°C.

Понедельник, 04.12:

Ночью: Облачная погода. Во многих местах дождь и мокрый снег, на континенте и снег. Ветер южный 5-10, на островах в начале ночи порывы 15 m/s. Температура воздуха -4..+1, на островах и западном побережье до +4°C.

Днем: Облачная погода. Вероятность осадков уменьшится. В течение дня ветер перейдет от южного к северо-западному, западному направлению 2-8 m/s. Температура воздуха -2..+2, на островах до +4°C.