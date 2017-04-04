Месячник благоустройства начнется с толоки городских чиновников

Традиционный месячник благоустройства в Таллинне стартует в этом году раньше обычного и с новым начинанием, сообщает Таллиннский Департамент окружающей среды.

По инициативе Городской управы первая толока Месячника состоится в пятницу, 7 апреля на территории, прилегающей к парку Паэ в Ласнамяэ. А завершится XXVI Месячник благоустройства ко Дню Таллинна. Месячник проводится под девизом ”Чтобы город заблестел!” и его основная цель — провести весеннюю уборку в городских районах.

На уборку территории на восточной окраине парка Паэ выйдут члены Городской управы и работники городских учреждений, а также добровольцы. Предполагается, что эта инициатива станет в последующем традицией — старт городскому Месячнику благоустройства будут давать сами работники мэрии.

Толоку в этом году организовала Ласнамяэская районная управа при содействии Таллиннского Департамента окружающей среды. Сбор на парковке у дома ул.Паэпарги, 21 (въезд со стороны Маяка пыйк) 7 апреля с 12.30 до 13 ч. После работы участникам толоки будет предложен суп.

Первые толоки по уборке территории состоятся уже 8 апреля. В Таллиннском Ботаническом саду толоки проводятся 15 апреля в 11 часов и 18 апреля в 13 часов. Приглашаются все желающие.

18 апреля в 11 часов в туннеле площади Вабадузе будет открыта выставка Art from Trash Искусство из мусора. Инсталляции из мусора были созданы художниками и участниками толок в прошлом году, когда в апреле проходила совместная толока ”Чистый берег” в Таллинне, Хельсинки и Турку. На плакатах можно увидеть, какой мусор оставляют люди на берегу Балтийского моря.

21 апреля в 12 часов на улице Раннамяэ начнётся традиционный День помывки улиц. Таллиннский коммунальный департамент организует демонстрацию помывочной техники. В этот же день будет отмечаться и Всемирный день Матери-Земли. По традиции во дворе одной из школ столицы первоклассники посадят деревья. В этом году это событие произойдет в Основной школе Сюдалинна, где 3 первых класса высадят две яблони и рябину.

29 апреля в субботу в 10.30 начнется самое многочисленное мероприятие Месячника — толока ”Чистый берег” на пляже Штромка и прилегающей зелёной зоне. В этом году толока будет посвящена 100-летию Финляндии. Она проводится в сотрудничестве с Хельсинки, Турку и Санкт-Петербургом. Если в Таллинне и у финских партнёров толоки проводятся одновременно, то в Северной столице России она пройдёт на неделю раньше в Кронштадте и в ней примут участие представители Таллинна.

29-30 апреля и 6-7 мая во всех районах города будет проведен сбор опасных отходов у населения. С 25 апреля по 6 мая шесть школ Таллинна примут участие в образовательном проекте ”Видим, знаем и делаем!”. В апреле в школах пройдут уроки об опасных отходах и обращении отходов. Затем классы посетят отходные станции, Центр по утилизации тары или Очистные станции на Пальяссааре. Завершится цикл толокой в окрестностях школы.

В течение Месячника толоки будут проведены во всех районах города и во многих квартирных товариществах. 6 мая многие жители Таллинна будут участвовать в толоках Дня уборки ”Сделаем!”. А завершится Месячник 13 мая на рынке Мустамяэ, где будет проходить ярмарка Дня матери. Там будут награждены самые активные участники толок.

Перед началом Месячника был издан новый сборник ”Азбука благоустройства”, где можно найти всю необходимую информацию по вопросам благоустройства в Таллинне. Издание можно получить в районных управах, в инфозале Таллиннской мэрии или Таллиннском Департаменте окружающей среды.

Месячник благоустройства является самой старой экологической кампанией города. Он проводится с 1991 года. Координирует кампанию Таллиннский Департамент окружающей среды. Девиз Месячника ”Чтобы город заблестел!”

Более точную информацию о Месячнике можно получить на странице мэрии на русском языке http://www.tallinn.ee/rus/heakorrakuu/