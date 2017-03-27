Месяц здорового сердца в центре Таллинна: подготовьтесь к летнему сезону

Начиная с самого первого дня апреля, на территории центральной части города начнутся различные спортивные мероприятия, сообщает управа Кесклинна.

"Каждую субботу апреля у жителей столицы будет прекрасная возможность принять участие в тренировках под открытым небом на территории Ярве леса" — сообщил старейшина района Кесклинн Таави Пукк. "Серия тренировок проходит под слоганом "К лету в форме". Подготовить свое тело к лету вам помогут профессионалы своего дела, тренеры из спортивного клуба Sparta. После долгой и тёмной зимы мы зовем всех жителей центральной части города насладиться свежим воздухом и принять участие в тренировках."

Тренировки будут проходить в лесу Ярве, каждую субботу в 12.00. Собираться на тренировку надо будет в спортивном клубе Sparta ( по адресу Пярну мнт 139с) на четверть часа раньше. Первую тренировку проведет известная спортсменка Эвелин Талтс. Во время часовой тренировки упор делается как на аэробику, так и на выносливость. Все тренировки в лесу Ярве будут бесплатными.

В рамках месяца доровое сердца управа района Кесклинн предлагает и другие мероприятия. С 3 по 28 апреля, по будням можно будет принять участие в бесплатных групповых тренировках в клубе Reval-Sport (по адресу улица Aia 20). Для этого необходимо заранее зарегистрироваться по телефону 6412068. Дополнительную информацию можно найти по адресу www.revalsport.ee/sydamekuu.

В среду 19 апреля, в социальном центре района Кесклинн (по адресу улица Liivalaia 32) под руководством диетолога Кюлли Холстинг состоится лекция на тему "Как правильно питаться". Начало лекции запланировано на 13.00 и продлится полтора часа. Лекция ждет всех желающих и проводится также бесплатно.

В субботу 22 апреля будет великолепная возможность посетить спортивный клуб Спарта в рамках дня открытых дверей. В этот день двери спортивного клуба открыты для всех желающих бесплатно посетить как спортивный зал, так и групповые тренировки, а так же послушать лекции о здоровом образе жизни. Дополнительную информацию можно найти на домашней странице спортивного клуба.

"Апрель пройдет под слоганом "Больше движения — больше здоровья!", безусловно, не только в этом месяце нужно больше двигаться и заниматься спортом" — сказал Таави Пукк. "Интерес к тренировкам на свежем воздухе очень большой и управа района Кесклинн всячески поддерживает всех желающих проведением различных спортивных мероприятий не только в апреле, но и в будущем."

Данный проект проходит уже второй год подряд. В этом управе района Кесклинн помогают Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения, спортивные клубы Sparta и Reval-Sport.