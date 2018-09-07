07.09.2018, 21:22

Место Индрека Таранда в Европарламенте может занять Эдгар Сависаар

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rus.delfi.ee
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Место Индрека Таранда в Европарламенте может занять Эдгар Сависаар
Foto: Taavi Sepp

Индрек Таранд сегодня пообещал сегодня идти на выборы в Рийгикогу в составе списка соцдемов. Если беспартийный Таранд будет избран и останется в республиканском парламенте, его место в Европарламенте займет создатель Центристской партии Эдгар Сависаар.

Притягивающий голоса избирателей, как магнит, политик, обещает, что не будет сборщиком голосов для соцдемов, а пойдет работать в Рийгикогу, если за него проголосует достаточное количество граждан Эстонии.

Так как Таранд был избран в Европарламент в качестве независимого кандидата, без поддержки какой-либо партии, то, соответтвенно, его не может там заменить представитель того же политического лагеря.

Место Индрека Таранда, в том случае, если он уйдет, имеет право занять Эдгар Сависаар, набравший в 2014 года на выборах в Европардаменте 18516 голосов.

Кроме прочего, статус европарламентария дал бы Сависаару иммунитет от судебного преследования. Политика наверняка попытались бы лишить неприкосновенности с помощью суда, но процесс не был бы быстрым.

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