Место Индрека Таранда в Европарламенте может занять Эдгар Сависаар

Притягивающий голоса избирателей, как магнит, политик, обещает, что не будет сборщиком голосов для соцдемов, а пойдет работать в Рийгикогу, если за него проголосует достаточное количество граждан Эстонии.

Так как Таранд был избран в Европарламент в качестве независимого кандидата, без поддержки какой-либо партии, то, соответтвенно, его не может там заменить представитель того же политического лагеря.

Место Индрека Таранда, в том случае, если он уйдет, имеет право занять Эдгар Сависаар, набравший в 2014 года на выборах в Европардаменте 18516 голосов.

Кроме прочего, статус европарламентария дал бы Сависаару иммунитет от судебного преследования. Политика наверняка попытались бы лишить неприкосновенности с помощью суда, но процесс не был бы быстрым.