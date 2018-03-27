Местные самоуправления вновь смогут ходатайствовать о пособии на развитие социальных услуг

Министр социальной защиты Кайа Ива подписала постановление, благодаря которому открывается очередной этап приема ходатайств на развитие услуг попечительства, поддерживающих участие людей на рынке труда.

В числе прочего, в постановлении были сделаны уточнения, касающиеся ходатайств о средствах Европейского социального фонда, процесс подачи которых теперь станет прозрачнее для самоуправлений и будет более гибким, передает пресс-служба Министерства социальных дел.

”Первостепенная задача местных самоуправлений — заботиться о благополучии жителей своего региона”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. ”Для выполнения этой задачи государство помогает местным самоуправлениям в финансировании развития необходимых социальных услуг. Мы изменили условия и порядок выделения пособий, чтобы у самоуправлений было больше возможностей дополнять предлагаемые в их регионе социальные услуги. Например, мы отменили требование, согласно которому обязательным партнером проекта должно быть местное самоуправление, у которого уже есть прежний опыт оказания развиваемой услуги”.

В ходе конкурса будут поддержано развитие социальных услуг, способствующих выходу на рынок труда или поддержке продолжения работы ухаживающих за близкими, пожилых, людей с особыми потребностями и прожиточными трудностями. Пособие можно получить на развитие или оказание услуги домашнего ухода, услуги опорного лица, услуги личного помощника, услуги дневного или интервального ухода. В общей сложности местные самоуправления будут поддержаны в объеме 7 миллионов евро.

”Цель социальной защиты — поддерживать и развивать самостоятельное умение справляться как у нуждающегося в помощи, так и у ухаживающего человека. Социальные услуги должны отвечать нуждам людей, быть качественными и доступными для нуждающихся в помощи”, — сказала министр Ива. ”Местное самоуправление должно быть готово оказывать предусмотренные законом о социальном обеспечении социальные услуги. Поэтому я призываю всех воспользоваться возможностью развивать услуги за счет средств Европейского социального фонда, потому что в дальнейшем придется делать это полностью за счет своего бюджета”.

В результате административной реформы в постановлении был также сделан ряд технических изменений, которые касаются, например, размера местных самоуправлений — последний был прежде ограничен минимально 5000 жителей — а теперь признан недействительным. Прием ходатайств будет открыт 11 апреля.

Ходатайства принимает SA Innove. Дополнительная информация: https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/hoolekanne/