Местные самоуправления предупредили: Эстония и США проведут военно-воздушные учения

7-8 августа в воздушном пространстве Эстонии пройдут военные учения, которые Министерство обороны организует совместно с партнером по НАТО — США.

Со стороны США в учениях примет участие представляющие Национальную гвардию штата Мэриленд эскадрилья штурмовиков А-10 и подразделение вертолетов UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook.

Основная часть учений пройдет в зоне расположенного в Тапа Центрального полигона Сил обороны.

”В ходе учений военные самолеты и вертолеты могут летать в воздушном пространстве также над вашей территорией”, — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном на интернет-страницах многих эстонских самоуправлений, в частности волостей Йыхви, Нисси, Тапа, Васалемма, Амбла, Мяэтагузе, Винни, города Кунда.

Предназначенный для поражения наземных целей и поддержки сухопутных войск штурмовик A-10 Thunderbolt II известен своей высокой маневренностью и относительно тихо работающими моторами.

Многофункциональный вертолет UH-60 Black Hawk используется для транспортировки подразделений, эвакуации пострадавших, руководства боевыми действиями и для решения других задач.

CH-47 Chinook — большой транспортный вертолет, способный взять на борт более 50 человек.