21.02.2019, 18:35

Местные самоуправления получат дополнительные средства для повышения зарплат воспитателям детских садов и организации образования по интересам


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Peetri lasteaed
Peetri lasteaedFoto: Ilmar Saabas

На сегодняшнем заседании правительство приняло решение выделить местным самоуправлениям 15 миллионов евро для выплаты зарплат воспитателям детских садов, а также более 14 миллионов евро для поддержки образования по интересам.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, субсидии выплачиваются уже третий год подряд с целью мотивировать местные самоуправления повышать зарплаты воспитателей детских садов как минимум до уровня минимальной зарплаты школьных учителей, и улучшить доступность разнообразного образования по интересам.

”Дошкольное образование является важной частью системы образования, и его качество является залогом успешного начала обучения в школе. Мы высоко ценим труд воспитателей и опорных специалистов детских садов, и я очень рада сообщить, что все местные самоуправления внесли свой вклад в поддержку развития детей в виде повышения зарплат воспитателям, — сказала Репс. — 14,25 миллиона евро, выделенные местным самоуправлениям на организацию образования и деятельности по интересам, позволят большему количеству ребят заниматься разнообразной деятельностью по интересам как минимум в трех сферах: культура, спорт, а также естественные и точные науки и технологии”.

Условием получения субсидий на покрытие расходов на рабочую силу является решение местного самоуправления поднять зарплаты воспитателей детских садов как минимум до 90 процентов от минимальной зарплаты учителя общеобразовательной школы, то есть до 1125 евро в месяц, и для воспитателей, имеющих степень магистра, до 100 процентов, то есть до 1250 евро в месяц. Все местные самоуправления выполнили данное условие.

Фонд поддержки местных самоуправлений значительно поспособствовал росту зарплат воспитателей детских садов и опорных специалистов. Всего два с половиной года назад во многих детских садах зарплата воспитателя детского сада с высшим образованием составляла всего 600 евро.

14 миллионов евро, выделенных для поддержки образования и деятельности по интересам, позволят улучшить доступность кружков по интересам в малонаселенных регионах и для ребят из семей в стесненном финансовом положении.

Субсидии, выделяемые в третий раз, оказали сильное положительное влияние и помогли вовлечь самоуправления в процесс сотрудничества. При содействии дополнительных субсидий деятельность по интересам стала доступнее примерно для 92 тысяч молодых ребят, и были созданы сотни новых возможностей для разнообразной деятельности.

В период с 2017 по 2021 год в государственном бюджете предусмотрены средства в размере 61 миллиона евро на покрытие расходов на рабочую силу в дошкольных образовательных учреждениях. Местные самоуправления могут использовать эти средства в том числе и для улучшения доступности услуг опорных специалистов или для выплаты им заработных плат.

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