Местные самоуправления могут ходатайствовать о субсидиях на приведение в порядок сети основных школ

С 10 июля местные самоуправления смогут повторно ходатайствовать о выделении средств на приведение в порядок сети основных школ. Средства пойдут на то, чтобы привести школьные здания в соответствие со снижающимся числом учащихся и сократить расходы на школьную инфраструктуру. Общий объем средств составляет более 37 миллионов евро, сообщает министерство образования и науки.

По словам министра Майлис Репс, задача заключается в том, чтобы наши основные школы стали еще более уютными, домашними, теплыми, и наши ученики могли бы учиться в школах, расположенных близко к дому и обновленных в соответствии с последними требованиями.

”Приятно отметить, что в прошлом году местные самоуправления представили так много хороших проектов, что для претворения их в жизнь потребовалось расширить прием заявок. Это свидетельствует о том, что развитие местной школьной сети является приоритетом для содержателей школ, и мы рады их в этом поддержать”, — добавила министр.

Субсидии позволят местным самоуправлениям сократить долю образовательных расходов, связанных с недвижимостью, и увеличить часть расходов на заработные платы и учебные материалы. На конкурс заявок ожидаются предложения по инвестициям от самоуправлений, которые объединяют основные школы, закрывают основные школы или ступень основной школы, приняли решение о закрытии гимназической ступени или, по соглашению с государством, на их территории откроется государственная гимназия. Местные самоуправления могут ходатайствовать о субсидиях на реконструкцию или строительство нового здания основной школы, меблировку, а также полный или частичный снос зданий, освободившихся в результате реорганизации школьной сети.

В прошлом году в первом туре в Innove поступило 34 инвестиционных предложения, и правительством было принято решение о выделении субсидий 22 самоуправлениям, в сумме составивших 55,3 миллионов евро. Объем средств, выделяемых на приведение в порядок сети основной школ, вместе с долей самофинансирования составляет более 100 миллионов евро.

Ходатайство

Ходатайствовать о субсидиях можно посредством ЦУ Innove до 2 октября. Минимальный размер субсидий на проект составляет 200 тысяч, максимальный — 5 миллионов евро. Минимальный размер субсидий на снос зданий составляет 30 тысяч, максимальный — 200 тысяч евро. Одному самоуправлению может быть выделено максимум до 8 миллионов евро на два проекта. В сумме объем инвестиций вместе с долей собственного участия составит порядка 106 миллионов евро, из которых 92 миллиона поступят из Европейского фонда регионального развития.

Дополнительная информация доступна на домашней странице ЦУ Innove.

Приведение в порядок школьной сети

С конца девяностых количество учащихся сократилось почти на 40%. Школы в Эстонии были построены преимущественно в то время, когда ежегодно рождалось примерно 21 000 детей. По прогнозам, к 2040 году рождаемость снизится до 10 000 в год.

Сеть муниципальных и государственных школ приводят в порядок для того, чтобы снизить расходы местных самоуправлений и государства на их содержание. За счет этого можно направить больше средств на выплату зарплат учителям, директорам школ и опорным специалистам, а также повысить качество образовательной среды и образования.