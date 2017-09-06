Местные самоуправления должны получать информацию о нуждающихся в помощи детях

Сегодня на внеочередном заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам выслушала мнения заинтересованных групп по поводу услуг закрытых детских учреждений. Участники заседания подчеркнули, насколько важно, чтобы местные самоуправления как можно быстрее получали информацию о детях, нуждающихся в помощи, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Стороны обсудили, как учреждения могли бы передавать информацию о проблемном ребенке, не нарушая при этом Закон о защите персональных данных.

”Сотрудничество между специалистами медицинской и социальной сфер обеспечит детям, нуждающимся в помощи, нужные услуги в нужное время. Быстрый обмен информацией и незамедлительное вмешательство помогут предотвратить более серьезные последствия в будущем как для детей и их семей, так и для общества”, — сказала председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт. По ее словам, ключевую роль играют сети сотрудничества и налаженная коммуникация внутри них.

Участники заседания отметили, что о ребенке, нуждающемся в помощи, нужно сообщить местному самоуправлению. Они также отметили, что с правовой точки зрения ничто не мешает врачам передать местному самоуправлению информацию о ребенке, нуждающемуся во внимании.

Участники обсуждения также подчеркнули важность превентивной работы. Они также отметили нехватку детских психологов и готовность заниматься проблемными детьми среди работников образования, патронажных домов и работников, занимающихся защитой детей.

”Закрытые детские учреждения должны быть поменьше, находиться недалеко от дома и быть специализированными, а не заниматься детьми с разными проблемами одновременно”, — сказала член комиссии Лийна Керсна.

В заседании участвовали представители Канцелярии канцлера права, Министерства социальных дел, Министерства образования и науки, Департамента Здоровья, Инспекции по защите данных, Образовательной коллегии Маарьямаа, Центра психического здоровья детей, городской управы Вильянди и уездной управы Вильянди.

Сегодняшнее заседание комиссии по социальным делам поможет подготовить ко второму чтению проект закона о внесении изменений в Закон о социальном обеспечении и, в связи с этим, в другие законы (360 SE). Благодаря законопроекту местные самоуправления получат право ходатайствовать в суде о направлении ребенка в закрытое детское учреждение, если помочь ему иным способом невозможно и если поведение ребенка представляет опасность. Если нарушение является следствием того, что ребенку нужна помощь, он получит ее благодаря системе защиты детей.

Комиссия решила продолжить обсуждение связанных с законопроектом вопросов на совместном заседании с комиссией по культуре.