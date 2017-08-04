Местные общины начинают празднование юбилея Эстонии

В субботу, 5 августа, в Вана-Выйду в Вильяндимаа в рамках празднования 100-летнего юбилея Эстонии будет объявлено начало посвященной местным общинам программы «В каждой деревне свой праздник». Уже сейчас в программу входит более 100 мероприятий по всей Эстонии, сказано в пресс-релизе.

”Столетие Эстонской Республики — это наш общий праздник, поэтому было бы замечательно, если бы празднования достигли каждого уголка Эстонии”, — сказал руководитель крупных мероприятий ЭР 100 Маргус Кастерпалу. ”Призываем общины городов и деревень Эстонии найти на протяжении юбилейного периода подходящий момент, чтобы в своем кругу отпраздновать наш общий день рождения”, — добавил Кастерпалу.

По словам руководителя проекта ”В каждой деревне свой праздник” Мерле Янтсон, о своем участии в программе заявило уже около 100 местных общин. ”Сейчас как раз подходящее время для того, чтобы продумать, как отпраздновать юбилей в своем кругу так, чтобы он надолго запомнился”, — отметила Янтсон.

Наибольшее количество участников программы заявлено на Сааремаа и в Харьюмаа (12), а также в Пярнумаа, Ярвамаа и Валгамаа (8). По словам Мерле Янтсон, число участников программы растет с каждым днем.

Открытие программы ”В каждой деревне свой праздник” состоится 5 августа в 19:00 в Вильяндиском центре профессионального обучения, который находится в Вана-Выйду в Вильяндимаа, где пройдут и XII Дни деревень. В 18:00 там же состоится посадка липовой аллеи в рамках празднования ЭР 100.

С дополнительной информацией о программе ”В каждой деревне свой праздник” можно ознакомиться здесь.

В 2018 году минует 100 лет с момента создания Эстонской Республики. День рождения отмечается с апреля 2017 года до февраля 2020 года. Более подробная информация о подготовке празднований находится здесь.