Местные: езда на микроавтобусе по тонкому льду могла закончиться только трагедией

Вчера в Пярнумаа произошла трагедия: под лед провалился микроавтобус с людьми, в результате чего погибло три человека, двое были спасены, поиски одного продолжаются. Местные жители считают выход на морской лед при таких исходных данных самоубийством, пишет Eesti Päevaleht.

Местные отмечают, что еще накануне вода не застыла и было ясно, что лед не выдержит. Свою роль могло сыграть то, что лед был покрыт снегом, который мог помешать верно оценить ситуацию.

”Местные рыбаки хорошо осведомлены о толщине льда. Местный народ также обменивается информацией. В данной ситуации выезжать на море было глупо. Лед там очень тонкий, автобус не выдержит и подавно”, — сказала директор музея Кихну Маре Мятас.

В момент трагедии толщина льда составляла 5-8 см. При такой толщине даже передвигаясь на ”своих двоих” следует сохранять предельную осторожность.

Специалист Департамента шоссейных дорог Ханнес Вайдла сказал, что лед сейчас по всей Эстонии неравномерный и недостаточно толстый для того, чтобы выдержать транспортное средство. Он подчеркнул, что на настоящий момент все официальные ледовые трассы для движения закрыты. ”Одно дело — создание ледовой трассы на водоеме, другое — на открытом море, — сказал он. — Ни в коем случае нельзя выходить на лед, который не исследовали. Это опасно для жизни. Там, куда она пошли, лед был очень тонким. Это немыслимо”.

Ляэнеская окружная прокуратура возбудила по факту случившегося уголовное дело, в связи с чем боле подробная информация не обнародуется.