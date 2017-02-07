Места в ночлежках Таллинна есть, несмотря на морозы

Мест в ночлежках Таллинна достаточно, чтобы никому не приходилось ночевать под открытым небом, сообщает Раэпресс, сегодня ночью пустовали 27 коек.

На Мерелахе, 4 сегодня ночевали 25 человек при наличии 26 основных мест., свободными оставались 2 места из 38 на улице Академия, 34 и 24 места из 60 на улице Алази, 8.

Приюты на Мерелахе и Академия открыты ежедневно с 19 часов и до 9 часов утра, на Алази — с 21 часа до 9 часов утра. Днем можно согреться в дневном приюте на улице Суур-Сыямяэ, 6а, где предложат не только чай и хлеб-булку, но и консультацию психолога, а также помощь социального работника. Неотложная социальная помощь оказывается также в Таллинне на улице Кауге, 4, где есть 20 коек, и в находящемся по тому же адресу убежище с 40 койками. С частичным участием клиента ресоциализация производится в центрах на ул. Кадака, 153, где 40 мест, на улице Махтра, 44, где тоже 40 коек, и на улице Суур-Сыямяэ, где 20 коек. Таллинн оказывает также услугу ресоциализации в приюте на Туулемаа, 6. где 210 мест, на улице Академия,34, где 56 мест, на улице Паяльяссааре, 35, где 35 мест, на улице Мяннику,92, где 92 места и на улице Варре,7, где 50 коек, т.е. в общей сложности это дает 727 спальных мест.