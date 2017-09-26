Места на бесплатных курсах эстонского языка закончились за несколько часов

Открывшиеся вчера в полдень 25 сентября все 572 места на бесплатных курсах эстонского языка, организованных Фондом миграции в Таллинне, Тарту, Нарве, Силламяэ, Йыхви, Ахтмеском районе Кохтла-Ярве и в Пярну были заполнены всего за несколько часов, значится в пресс-релизе.



По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, такое положение дел заставляет подумать о мерах, которые следует предпринять в будущем. ”На настоящий момент ситуация такова, что за полдня все свободные места на курсах были заполнены, и многие обманулись в своих ожиданиях, поскольку не смогли зарегистрироваться. До 2020 года мы способны проводить языковые курсы два раза в год”, — сказала Кяосаар.

По словам Кяосаар, Фонд интеграции старается ориентировать людей также на другие возможности изучения языка. ”В сотрудничестве с Тартуским университетом мы работаем над проектом т.н. ”Домов эстонского языка”, в рамках которого, кроме расширения возможностей по изучению языка, мы стараемся найти решения относительно обучения преподавателей”.

По мнению Ирене Кяосаар, следует провести анализ зарегистрировавшихся на курсы кандидатов. ”Возможно, что записались также те, кто мог бы воспользоваться и другими возможностями изучения языка. Например, организуются отдельные бесплатные курсы для преподавателей и воспитателей детских садов, в Нарве — для таксистов, а через Министерство внутренних дел — для новых иммигрантов. В ближайшее время мы предложим также возможности участия в языковых кафе и клубах. Мы должны следить за тем, чтобы люди выбирали наиболее подходящие для них формы языкового обучения”, — заметила Кяосаар.

Почему предусмотрено только 572 учебных места в группах и не более? По словам Кяосаар, главной причиной этого является нехватка хороших преподавателей. ”Число открывшихся мест соответствует реальным возможностям рынка обучения. Я надеюсь, что открытие запланированных государством Домов эстонского языка сможет разрешить эту проблему, ведь одной из их задач должен стать также поиск и подготовка преподавателей эстонского языка в сотрудничестве с университетами”.

Расходы на обучение на курсах эстонского языка покрываются Европейским социальным фондом (в рамках проекта ”Условия предоставления субсидий на меры по поддержке интеграции в эстонском обществе”) и Министерством культуры.