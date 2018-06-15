Мест для стоянки на Ыйсмяэском болоте будет вдвое меньше

Стояночных мест на Ыйсмяэском болоте будет в два с лишним раза меньше

На Ыйсмяэском болоте решено вместо 150 стояночных мест для автомобилей создать только 65, сообщает Raepress.



Сокращается число мест для парковки со стороны улицы Вана-Раннамыйза и на одной парковке со стороны улицы Вабаыхумуузеуми, не будет строиться стоянка на изгибе улицы Вабаыхумуузеуми.

Это сделано, как сообщила вице-мэр Зюлейха Измайлова, согласно поступившим от населения предложениям. Для сохранения максимального количества деревьев при прокладке троп здоровья решено сделать их извилистыми, огибающими деревья.

В нынешнем году будут расширены тропы здоровья, которые обсадят орхидеями, и будут произведены необходимые вырубки. Стоянки, мусорные урны, скамейки и велостоянки появятся в будущем году.

Старейшина Хааберсти Марек Юргенсон ждет от жителей предложений, что делать на освободившихся ввиду сокращения стоянок участках. Там можно создать детскую игровую или спортивную площадку, а, может, создание стоянок в полном объеме, все-таки, предпочтительнее?