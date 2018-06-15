15.06.2018, 18:40

Мест для стоянки на Ыйсмяэском болоте будет вдвое меньше


rus.delfi.ee
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Kuuvarjutus 31.01.2018
Kuuvarjutus 31.01.2018Foto: Andres Putting

Стояночных мест на Ыйсмяэском болоте будет в два с лишним раза меньше
На Ыйсмяэском болоте решено вместо 150 стояночных мест для автомобилей создать только 65, сообщает Raepress.


Сокращается число мест для парковки со стороны улицы Вана-Раннамыйза и на одной парковке со стороны улицы Вабаыхумуузеуми, не будет строиться стоянка на изгибе улицы Вабаыхумуузеуми.

Это сделано, как сообщила вице-мэр Зюлейха Измайлова, согласно поступившим от населения предложениям. Для сохранения максимального количества деревьев при прокладке троп здоровья решено сделать их извилистыми, огибающими деревья.
В нынешнем году будут расширены тропы здоровья, которые обсадят орхидеями, и будут произведены необходимые вырубки. Стоянки, мусорные урны, скамейки и велостоянки появятся в будущем году.

Старейшина Хааберсти Марек Юргенсон ждет от жителей предложений, что делать на освободившихся ввиду сокращения стоянок участках. Там можно создать детскую игровую или спортивную площадку, а, может, создание стоянок в полном объеме, все-таки, предпочтительнее?

Ыйсмяэское болото планируется взять под охрану в качестве заказника.

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