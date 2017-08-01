Mesikäpp собирает средства в поддержку детей с нарушениями слуха

С сегодняшнего дня кондитерская фабрика Kalev в сотрудничестве с Детским фондом Клиники Тартуского университета начинает благотворительную кампанию, целью которой является сбор не менее 20 000 евро на приобретение речевых процессоров для детей с нарушениями слуха.

В рамках кампании ”Ole kah käpp!” в августе и сентябре Kalev пожертвует два цента с каждого купленного лакомства Mesikäpp детям с нарушениями слуха, чтобы помочь оплатить собственный взнос пациента при приобретении речевых процессоров, необходимых чтобы слышать. Кампания распространяется на всю продукцию под товарным знаком Mesikäpp, включая одноименное мороженое Premia и торт Selveri Köök.

По словам патрона кампании, певицы и актрисы мюзиклов Неле-Лийс Вайксоо, самое лучшее, что в принципе можно подарить детям с нарушениями слуха — это возможность слышать.

”Эта проблема коснулась не многих детей, но тем, кого она касается, слух открывает двери к множеству возможностей, которые в противном случае были бы для них закрыты всю жизнь”, — поясняет Вайксоо.

”Как музыкант, я хочу, чтобы каждый ребенок мог слышать окружающие нас звуки и музыку. Если мы поможем детям стать или остаться слышащими, мы воплотим в жизнь то, о чем они и их родители мечтают больше всего”, — добавляет она.

Средства, собранные в ходе кампании, будут переданы семьям детей с нарушениями слуха для уплаты взноса пациента при приобретении речевых процессоров. Если в ходе кампании, как и в прошлые годы, удастся собрать примерно 20 000 евро, эта сумма позволит помочь 20–40 семьям, растящим детей с особыми потребностями по всей Эстонии.

Марис Суурна, хирург-отоларинголог из Клиники Тартуского университета, объясняет, что в наши дни развитие медицины и ранняя диагностика позволяют помочь большинству детей с нарушениями слуха.

”Одну из частей кохлеарного имплантата, речевой процессор, нужно менять каждые 6–7 лет. Больничная касса финансирует приобретение новых речевых процессоров, обеспечивающих качество жизни, но собственный взнос пациента, который приходится платить родителям, может составлять до тысячи евро”, — говорит она.

Директор по стратегии Детского фонда Кюллике Саар добавляет, что для многих семей — это неподъемная сумма, или же эти деньги выделяются за счет других необходимых ребенку вещей и занятий, например, школы по интересам.

”Поэтому мы очень рады, что на этот раз кампания Mesikäpp протянет руку помощи именно тем семьям, в которых растет ребенок с нарушениями слуха”, — радуется Саар.

По словам Кайдо Кааре, председателя правления AS Kalev, предприятие намерено поддерживать детей, нуждающихся в помощи и в дальнейшем.

”К настоящему моменту компания Mesikäpp стала доброй традицией, и мы хотим и впредь помогать тем, кому это больше всего нужно”, — сообщил Кааре.

Компания ”Ole kah käpp!” проводится в третий раз. В ходе первой кампании в сотрудничестве с Эстонским союзом родителей детей с онкологическими заболеваниями было собрано 25 511 евро для создания игровых комнат с возможностью проведения физиотерапии для больных раком детей в Клиникуме Тартуского университета и в Таллиннской детской больнице.

Вторая кампания была посвящена сбору средств для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и во время нее в сотрудничестве с Хаапсалуским неврологическим реабилитационным центром было собрано 21 062 евро на приобретение ортезов, необходимых для лечения детей.