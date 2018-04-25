25.04.2018, 19:32

Мэры Таллинна и Тбилиси подписали соглашение о сотрудничестве двух столиц

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rus.delfi.ee
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Мэры Таллинна и Тбилиси подписали соглашение о сотрудничестве двух столиц
Raepress

Сегодня начался трехдневный визит мэра Таллинна Таави Ааса в Тбилиси по приглашению грузинского коллеги, сообщает Raepress. Во время встречи с мэром грузинской столицы Кахой Каладзе было подписано соглашение о сотрудничестве двух городов. Мэры обсудили также направления развития сотрудничества.

Среди них обмен опытом использования электронных средств управления, проблемы городского транспорта, охраны природы и памятников старины, сотрудничество в области культуры и пр. Оба города в пределах своих возможностей будут поддерживать налаживание прямых контактов между предпринимателями, университетами, объединениями гражданского общества и другими институтами.

Таллинн и Тбилиси уже сотрудничают в рамках международных организаций, например, участвуя в работе организации крупных городов Европы, Культурном форуме и Форуме экономического развития. Тбилиси является пилотным городом Международного партнерства открытого управления, к которому стремится присоединиться и Таллинн.
"Грузия — приоритетное для сотрудничества государство для Эстонии, приоритетно для нас и сотрудничество наших столиц. Мы можем с коллегами многим поделиться, но нам есть много чему и поучиться у них. Первым конкретным делом станет участие тбилисских специалистов в Таллинской конференции электронного управления уже в конце мая", — отметил Таави Аас.

Завтра, 26 апреля, пройдут встречи в Тбилисском агентстве по городскому развитию, в транспортном департаменте, бюро обслуживания и тревожном центре, а также, насколько позволит время, состоится осмотр города и его окрестностей.

Мэра Таллинна сопровождают посол Грузии в Эстонии Теа Аквледиани, вице-мэр Вадим Белобровцев и заведующая отделом внешних сношений и протокола службы общественных связей городской канцелярии Хейли Луйк.

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